В «Челси» Эден Азар играл в Mario Kart перед матчами

Игрок «Фламенго» Филипе Луис рассказал о привычках хавбека «Реала» Эдена Азара во время подготовки к матчам.

«В раздевалке Эден играл в Mario Kart. Тренер говорил, что до разминки осталось 10 минут, а он не переодевался и продолжал играть. Азар отвечал: «Не волнуйтесь, просто дайте мне мяч, и все будет в порядке», – вспомнил Луис.

Mario Kart – серия гонок от Nintendo с персонажами из вселенной Марио. Луис и Азар играли вместе в «Челси» в сезоне-2014/2015.

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