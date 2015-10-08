Харри Кейн и Нголо Канте вошли в команду недели FIFA 20

1 января EA Sports представила новую команду недели FIFA 20.
Основной состав
Том Хитон («Астон Вилла») – 83
Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 86
Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед») – 84
Мэтт Доэрти («Вулверхэмптон») – 84
Нголо Канте («Челси») – 90
Кристиан Эриксен («Тоттенхэм») – 89
Айосе Перес («Лестер») – 84
Харри Кейн («Тоттенхэм») – 92
Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 90
Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед») – 85
Адама Траоре («Вулверхэмптон») – 83
Запас
Кристофер Самба (Сборная Конго) – 79
Джеймс Томкинс («Кристал Пэлас») – 82
Джибриль Сидибе («Эвертон») – 81
Аарон Муй («Брайтон») – 81
Сэм Хатчинсон («Шеффилд Уэнсдей») – 81
Бафетимби Гомис («Аль-Хилаль») – 84
Абдерразак Амдалла («Аль-Наср Эр-Рияд») – 82
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