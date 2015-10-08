Неймар и Луис Суарес вошли в команду недели FIFA 20

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EA Sports представила команду пятнадцатой недели FIFA 20.

Основной состав

Руй Патрисиу («Вулверхэмптон») – 86
Александар Коларов («Рома») – 86
Люка Эрнандес («Бавария») – 85
Бенжамен Менди («Манчестер Сити») – 83
Тимо Вернер («РБ Лейпциг») – 86
Неймар («ПСЖ») – 93
Аллан («Наполи») – 86
Серж Гнабри («Бавария») – 86
Луис Суарес («Барселона») – 90
Ромелу Лукаку («Интер») – 87
Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 87

Запас

Оливер Бауманн («Хоффенхайм») – 84
Джеймс Тарковски («Бернли») – 84
Эвер Банега («Севилья») – 85
Макс Крузе («Фенербахче») – 84
Виссам Бен-Йеддер («Монако») – 86
Виллиан («Челси») – 84
Йосип Иличич («Аталанта») – 87

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