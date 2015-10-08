В FIFA 20 добавили карточку Месси с рейтингом 96

Теги Лионель Месси FIFA 20 Спортивные Игры

12 декабря в FIFA 20 добавили карточку игрока «Барселоны» Лионеля Месси с рейтингом 96.

Ранее Месси был признан игроком месяца Ла Лиги. Для получения новой карты не понадобятся карточки кумиров.

Для ее получения пользователям необходимо выполнить 7 испытаний подбора команды (ИПК).

Требования ИПК

«Барселона»

Минимум 1 игрок из «Барселоны»
Минимальный рейтинг команды: 86
Минимальный сыгранность команды: 70

Аргентина

Минимум 1 игрок из Аргентины
Минимальный рейтинг команды: 87
Минимальный сыгранность команды: 65

Ла Лига

Минимум 1 игрок из Ла Лиги
Минимальный рейтинг команды: 88
Минимальный сыгранность команды: 60

Состав с рейтингом 88

Минимальный рейтинг команды: 88
Минимальный сыгранность команды: 60

Состав с рейтингом 89 (два раза)

Минимальный рейтинг команды: 89
Минимальный сыгранность команды: 55

Состав с рейтингом 89

Минимум один игрок команды недели
Минимальный рейтинг команды: 89
Минимальный сыгранность команды: 55

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