В FIFA 20 добавили карточку Месси с рейтингом 96

12 декабря в FIFA 20 добавили карточку игрока «Барселоны» Лионеля Месси с рейтингом 96.
Ранее Месси был признан игроком месяца Ла Лиги. Для получения новой карты не понадобятся карточки кумиров.
Для ее получения пользователям необходимо выполнить 7 испытаний подбора команды (ИПК).
Требования ИПК
«Барселона»
Минимум 1 игрок из «Барселоны»
Минимальный рейтинг команды: 86
Минимальный сыгранность команды: 70
Аргентина
Минимум 1 игрок из Аргентины
Минимальный рейтинг команды: 87
Минимальный сыгранность команды: 65
Ла Лига
Минимум 1 игрок из Ла Лиги
Минимальный рейтинг команды: 88
Минимальный сыгранность команды: 60
Состав с рейтингом 88
Минимальный рейтинг команды: 88
Минимальный сыгранность команды: 60
Состав с рейтингом 89 (два раза)
Минимальный рейтинг команды: 89
Минимальный сыгранность команды: 55
Состав с рейтингом 89
Минимум один игрок команды недели
Минимальный рейтинг команды: 89
Минимальный сыгранность команды: 55
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