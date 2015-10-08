Ван Дейк, Алли и Эдегор вошли в команду недели FIFA 20

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EA Sports представила команду двенадцатой недели FIFA 20.

Основной состав

Яспер Силлессен («Валенсия») – 85
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 91
Даниэль Карвахаль («Реал Мадрид») – 86
Свен Бендер («Байер») – 83
Деле Алли («Тоттенхэм») – 86
Набиль Фекир («Бетис») – 86
Мартин Эдегор («Реал Сосьедад») – 82
Виктор Фишер («Копенгаген») – 82
Чиро Иммобиле («Лацио») – 88
Марко Арнаутович («Шанхай Теллэйс») – 84
Александар Митрович («Фулхэм») – 84

Запас

Бенуа Костиль («Бордо») – 83
Дамьен Да Сильва («Ренн») – 82
Джонджо Шелви («Ньюкасл») – 81
Марио Пашалич («Аталанта») – 81
Максвелл Корне («Лион») – 81
Бреэль Эмболо («Боруссия М») – 81
Дорлан Пабон («Монтеррей») – 81

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