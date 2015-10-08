Ван Дейк, Алли и Эдегор вошли в команду недели FIFA 20

EA Sports представила команду двенадцатой недели FIFA 20.

Основной состав

Яспер Силлессен («Валенсия») – 85

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 91

Даниэль Карвахаль («Реал Мадрид») – 86

Свен Бендер («Байер») – 83

Деле Алли («Тоттенхэм») – 86

Набиль Фекир («Бетис») – 86

Мартин Эдегор («Реал Сосьедад») – 82

Виктор Фишер («Копенгаген») – 82

Чиро Иммобиле («Лацио») – 88

Марко Арнаутович («Шанхай Теллэйс») – 84

Александар Митрович («Фулхэм») – 84

Запас

Бенуа Костиль («Бордо») – 83

Дамьен Да Сильва («Ренн») – 82

Джонджо Шелви («Ньюкасл») – 81

Марио Пашалич («Аталанта») – 81

Максвелл Корне («Лион») – 81

Бреэль Эмболо («Боруссия М») – 81

Дорлан Пабон («Монтеррей») – 81

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