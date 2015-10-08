В FIFA 20 добавили четвертую форму «Реала». Чтобы ее получить, нужно выиграть матч с игроком команды, а также забить 8 голов

EA Sports добавила четвертую форму «Реала» в FIFA 20.

Для получения новой формы необходимо выполнить три задания: выиграть матч в любом режиме FUT с игроком «Реала» в стартовом составе, сыграть 4 матча в любом режиме FUT и забить 8 голов в режиме FUT.

Созданием четвертой формы «Реала» занимались EA Sports и Adidas. Ее также можно приобрести на сайте клубного магазина. Стоимость джерси – от 100 до 135 долларов, спортивные брюки и толстовка обойдутся в 95 долларов.

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