Головин – лучший российский игрок в Football Manager, футболистов «Зенита» нет в топ-10

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Монако Игорь Акинфеев Федор Смолов Валенсия Денис Черышев Гильерме Ари Краснодар Юрий Газинский Роман Зобнин Марио Фернандес Алексей Миранчук Александр Головин SEGA Sports Interactive Football Manager 2020 Игры

Sports Interactive и SEGA выпустили Football Manager 2020.

Сильнейший российский игрок – полузащитник «Монако» Александр Головин, его рейтинг – 146 (потенциал – 163). Второе место занял защитник «ЦСКА» Марио Фернандес с рейтингом 145 (потенциал – 150), а третье – вратарь «ЦСКА» Игорь Акинфеев (рейтинг – 142, потенциал – 157).

Головин также лидирует по потенциалу, второе место – у Федора Чалова (162).

Топ-10 рейтинга российских игроков в Football Manager 2020 – рейтинг/потенциал

1. Александр Головин («Монако») – 146/163
2. Марио Фернандес («ЦСКА») – 145/150
3. Игорь Акинфеев («ЦСКА») – 142/157
4. Алексей Миранчук («Локомотив») – 137/149
5. Денис Черышев («Валенсия») – 137/144
6. Юрий Газинский («Краснодар») – 136/136
7. Роман Зобнин («Спартак») – 135/145
8. Федор Смолов («Локомотив») – 135/145
9. Ари («Краснодар») – 135/139
10. Гильерме («Локомотив») – 135/135

Football Manager 2020 вышла 19 ноября 2019 года. Стоимость игры в Steam – 2199 рублей.

Обзор Football Manager 2020. Здесь нет даже подобия прогресса

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