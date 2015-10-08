Головин – лучший российский игрок в Football Manager, футболистов «Зенита» нет в топ-10

Sports Interactive и SEGA выпустили Football Manager 2020.
Сильнейший российский игрок – полузащитник «Монако» Александр Головин, его рейтинг – 146 (потенциал – 163). Второе место занял защитник «ЦСКА» Марио Фернандес с рейтингом 145 (потенциал – 150), а третье – вратарь «ЦСКА» Игорь Акинфеев (рейтинг – 142, потенциал – 157).
Головин также лидирует по потенциалу, второе место – у Федора Чалова (162).
Топ-10 рейтинга российских игроков в Football Manager 2020 – рейтинг/потенциал
1. Александр Головин («Монако») – 146/163
2. Марио Фернандес («ЦСКА») – 145/150
3. Игорь Акинфеев («ЦСКА») – 142/157
4. Алексей Миранчук («Локомотив») – 137/149
5. Денис Черышев («Валенсия») – 137/144
6. Юрий Газинский («Краснодар») – 136/136
7. Роман Зобнин («Спартак») – 135/145
8. Федор Смолов («Локомотив») – 135/145
9. Ари («Краснодар») – 135/139
10. Гильерме («Локомотив») – 135/135
Football Manager 2020 вышла 19 ноября 2019 года. Стоимость игры в Steam – 2199 рублей.
Обзор Football Manager 2020. Здесь нет даже подобия прогресса
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