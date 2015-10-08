Марк Кьюбан: «В США владеть киберспортивной командой – ужасный бизнес»

Американский миллиардер и владелец команды НБА «Даллас Мэверикс» Марк Кьюбан раскритиковал инвестиции в киберспорт.

«Вы знаете, что такое мета, да? Они постоянно меняют все. В Overwatch, League of Legends или Fortnite, хоть это и не киберспорт, но все равно. Мета меняется каждые 90-120 дней. Как новая игра. Это утомляет игроков и психологически, и физически.

Думаю, что многие люди, вложившиеся в киберспортивные команды, не знали, насколько это ужасный бизнес. В целом, растет ли рынок? Да, но в США владеть киберспортивной командой – ужасный бизнес. Думаю, что вы видите, как люди пытаются выйти из рынка.

Многие из тех, кто вложился в киберспорт, не понимали разницу между числом зрителей в Европе или Азии по сравнению с США. На Твиче видно все числа. Даже Лига Overwatch собрала всего 300 тысяч зрителей. Это не самое большое число.

В Азии на этом бизнесе можно заработать. В Корее, в Китае. Здесь? Не так много. Посмотрите на стримеров. Ninja зарабатывает кучу денег, но он ушел на Mixer, потому что, чтобы зарабатывать такие суммы, ты должен стримить по 10 часов в день. У тебя просто не будет жизни», – рассказал Кьюбан в интервью Fair Game.

Владелец G2 Карлос «Ocelote» Родригес Сантьяго прокомментировал слова Марка Кьюбана об инвестициях в киберспорт.

«Согласен с тем, что у подавляющего большинства команд, собравших деньги, стоимость бизнеса близка к нулю (в некоторых случаях – отрицательная из-за долгов и малой ценности бренда). Но существуют и киберспортивные команды, которые стоят тех вложений, которые они привлекают.

У Марка Кьюбана узкое видение ситуации, когда дело касается большинства команд. Если бы он владел частью G2, он был бы очень счастливым человеком. Благодаря G2 я смогу купить «Даллас Мэверикс» у вас через 20 лет, Марк. Готов поспорить», – написал Ocelote в твиттере.

G2 – киберспортивная организация из Испании, основанная в 2014 году под названием Gamers2. У организации есть составы по Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends, Rainbow Six Siege, PUBG и другим дисциплинам. Лучшие достижения команды – 3-4-е место на Чемпионате мира по LoL в 2018 году, первые места на Esports Championship Series Season 1 и ESL Pro League Season 5 по CS:GO и победа на Чемпионате мира по R6:Siege в феврале этого года.

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