PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года. Это официально подтвердила Sony

Консоль нового поколения PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года. Об этом официально объявил исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в японском блоге PlayStation.

Ранее в шведском магазине Media Markt на приставку от Sony открыли предзаказ. Релиз, запланированный на конец 2020 года, выпадет на сезон распродаж.

Согласно инсайдеру Nobel, официальное название консоли – PlayStation 5, она будет поддерживать трассировку лучей и иметь SSD.

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