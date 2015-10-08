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PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года. Это официально подтвердила Sony

Теги Sony Interactive Entertainment Sony Computer Entertainment Sony PlayStation PlayStation 5 Игры

Консоль нового поколения PlayStation 5 выйдет в конце 2020 года. Об этом официально объявил исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан в японском блоге PlayStation.

Ранее в шведском магазине Media Markt на приставку от Sony открыли предзаказ. Релиз, запланированный на конец 2020 года, выпадет на сезон распродаж.

Согласно инсайдеру Nobel, официальное название консоли – PlayStation 5, она будет поддерживать трассировку лучей и иметь SSD.

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