Мохамед Салах о рейтинге в FIFA 20: «90 – неплохо. Физическая мощь должна быть больше»

Игроки «Ливерпуля» получили эксклюзивные копии FIFA 20 с номерами и фамилиями.

Клуб выпустил видео с реакцией футболистов на рейтинг в игре.

«90. Неплохо. Физическая мощь должна быть больше [Sports.ru: в карточке указано 74]. 90... Неплохо», – сказал Салах о своем рейтинге.

Стандартное издание FIFA 20 вышло 27 сентября, в ночь с 23 на 24 сентября стали доступны версии игры Champions Edition и Ultimate Edition.

Рейтинг игроков



Вирджил ван Дейк – 90

Садьо Мане – 88

Мохамед Салах – 90

Жоэль Матип – 82

Трент Александер-Арнолд – 83

Джордан Хендерсон – 83

Эндрю Робертсон – 85

Роберто Фирмино – 86

Фабиньо – 85

Адриан – 76

Джорджиньо Вейналдум – 84

Дивок Ориги – 78

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