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Мохамед Салах о рейтинге в FIFA 20: «90 – неплохо. Физическая мощь должна быть больше»

Теги EA Sports FIFA 20 Симуляторы Спортивные Игры

Игроки «Ливерпуля» получили эксклюзивные копии FIFA 20 с номерами и фамилиями.

Клуб выпустил видео с реакцией футболистов на рейтинг в игре.

«90. Неплохо. Физическая мощь должна быть больше [Sports.ru: в карточке указано 74]. 90... Неплохо», – сказал Салах о своем рейтинге.

Стандартное издание FIFA 20 вышло 27 сентября, в ночь с 23 на 24 сентября стали доступны версии игры Champions Edition и Ultimate Edition.

Рейтинг игроков

Вирджил ван Дейк – 90
Садьо Мане – 88
Мохамед Салах – 90
Жоэль Матип – 82
Трент Александер-Арнолд – 83
Джордан Хендерсон – 83
Эндрю Робертсон – 85
Роберто Фирмино – 86
Фабиньо – 85
Адриан – 76
Джорджиньо Вейналдум – 84
Дивок Ориги – 78

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