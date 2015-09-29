Мохамед Салах о рейтинге в FIFA 20: «90 – неплохо. Физическая мощь должна быть больше»

Игроки «Ливерпуля» получили эксклюзивные копии FIFA 20 с номерами и фамилиями.
Клуб выпустил видео с реакцией футболистов на рейтинг в игре.
«90. Неплохо. Физическая мощь должна быть больше [Sports.ru: в карточке указано 74]. 90... Неплохо», – сказал Салах о своем рейтинге.
Стандартное издание FIFA 20 вышло 27 сентября, в ночь с 23 на 24 сентября стали доступны версии игры Champions Edition и Ultimate Edition.
Рейтинг игроков
Вирджил ван Дейк – 90
Садьо Мане – 88
Мохамед Салах – 90
Жоэль Матип – 82
Трент Александер-Арнолд – 83
Джордан Хендерсон – 83
Эндрю Робертсон – 85
Роберто Фирмино – 86
Фабиньо – 85
Адриан – 76
Джорджиньо Вейналдум – 84
Дивок Ориги – 78
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