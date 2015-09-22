Александер-Арнолд отметил гол в матче с «Челси» празднованием из FIFA 20

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнолд после гола в матче 6-го тура АПЛ против «Челси» (2:1) показал празднование из FIFA 20.

Он сложил из ладоней знак V – жест используется в праздновании в игре.

Релиз FIFA 20 на PC, Playstation 4 и Xbox One состоится 24 сентября (Champions Edition и Ultimate Edition) и 27 сентября (Стандартное издание). Сейчас доступна демоверсия игры.

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Празднование в FIFA 20