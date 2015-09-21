Теннисист Даниил Медведев: «Считаю, что неплохо играю в Rainbow Six Siege»

Теннисист Даниил Медведев признался, что раньше активно играл в FIFA, однако после увлечения теннисом переключился на другую игру – Rainbow Six Siege.

«Когда был помоложе, как и все, играл в FIFA. Но потом, потеряв практику из-за тенниса (что, естественно, хорошо), я стал играть хуже, и меня это начало бесить. Поэтому мы с друзьями переключились на другую игру, Rainbow Six – это стрелялки. Я считаю, что неплохо играю, но, опять же, если бы было больше практики, то играл бы лучше», – сказал спорстмен на послематчевой пресс-конференции турнира St. Petersburg Open.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – тактический шутер от первого лица. Бои происходят в формате 5х5, где в многопользовательском режиме против друг друга сражаются оперативники спецподразделений из команд атаки и защиты. Важной игровой механикой является разрушаемость окружающих объектов и стен.

Победу на последнем мейджоре по Rainbow Six Siege – Rainbow Six Major Raleigh – одержала российская команда Team Empire. Состав заработал 200 тысяч долларов призовых.

Даниил Медведев – четвертая ракетка мира. 8 сентября 2019 года россиянин уступил в финале турнира US Open Рафаэлю Надалю.

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