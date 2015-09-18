Перед матчем «Локомотива» с «Байером» киберспортивные подразделения сыграют в FIFA 19

Киберспортивные подразделения «Локомотива» и «Байера» сыграют в FIFA 19 перед игрой команд в Лиге чемпионов.

За российский клуб сыграет Роберт «Ufenok77» Фахретдинов, за «Байер» – Марвин «M4rv» Хинтц. Игра начнется в 20:15 по московскому времени и будет транслироваться по ссылке.

«Байер» и «Локомотив» сегодня встретятся в первом матче группы D Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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