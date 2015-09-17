МИД РФ: «Кино и видеоигры виноваты в росте угрозы ядерной войны»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила современный кинематограф и видеоигры в способствовании возникновения ядерной войны и романтизации военных действий.

«Посмотрите фильмы, в которых зрителю вместо того, что бы показывать безысходность катастроф, связанных с оружием массового уничтожения, сегодня вся теле- или киноиндустрия построена на обратном – на достаточно легком и безответственном отношении к этому вопросу.

Это начинается с малого. Это начинается с того, что зритель приучается к тому, что получивший ранение человек может встать, пробежать еще пару километров, выстрелить 150 раз из пистолета и при этом еще взять «главный приз», и будет хэппи-энд. Это тоже ненормально. В кино «ядерные катастрофы» – дело поправимое, и мир обязательно выживет.

Компьютерные игры. Началось с противостояния человека монстрам, инопланетным существам. Сейчас же компьютерные игры непосредственно распределяют роли между странами и народами, когда люди с символикой одного государства должны уничтожить людей в форме и с символикой другого государства. И в этом опять же преуспевает западная индустрия. Ребенка с детства приучают к мысли, что нет ничего плохого в том, что ты победил представителя другого государства, что ты ведешь войну, что перед тобой люди в национальной форме стран. Не террористов, а именно государств. Это очень опасно», – заявила Мария Захарова в интервью Юлии Доренко.

По словам представителя МИД РФ, такая популяризация происходит не случайно: «Представляете, сколько стоит разработка компьютерных игр и их внедрение? Я думаю, что это осознанно. Я думаю, что люди, которые оперируют такими деньгами, прекрасно отдают себе отчет».

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