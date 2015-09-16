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В бете Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию

Теги Call of Duty Call of Duty: Modern Warfare (2019) Шутеры Игры

Игроки обнаружили, что в Call of Duty Modern Warfare Россию переименовали в Кастовию. Изменения коснулись русскоязычной и англоязычной версий игры.

В демонстрациях альфа-версии игры в игре была Россия, а не Кастовия.

Ранее Sony решила отменить бета-тест Call of Duty: Modern Warfare в России.

Ни слова по-русски: Modern Warfare уже пытались запретить в России. За 10 лет ничего не изменилось

Call of Duty: Modern Warfare убрали из российского PS Store. Другие платформы под вопросом

Альфа-версия

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