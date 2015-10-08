ФК «Монца», принадлежащий Сильвио Берлускони, открыл киберспортивное подразделение

Итальянский футбольный клуб «Монца», принадлежащий бывшему премьер-министру Италии Сильвио Берлускони, открыл киберспортивное подразделение. Клуб подписал двух игроков в FIFA: Раффаэля «Er_Caccia98» Качапуоти и Симоне «Figu7rinho» Фигуру.

По словам исполнительного директора «Монцы» Адриано Галлиани, клуб планирует открыть составы в других киберспортивных дисциплинах.

Сильвио Берлускони четырежды занимал пост председателя Совета министров Италии. В 1986 году политик и предприниматель купил ФК «Милан», после чего владел им на протяжении 30 лет, до 2016 года. В 2018 году Берлускони купил ФК «Монца», выступающий в третьем дивизионе чемпионата Италии.

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