Call of Duty: Modern Warfare на PlayStation 4 не будет продаваться в России

Sony не собирается возвращать Call of Duty: Modern Warfare в продажу.

12 сентября все издания Call of Duty: Modern Warfare исчезли из российского PlayStation Store. Кроме того, отменили ранний доступ к бета-тестированию игры, Activision сообщила, что это произошло по вине Sony.

Предполагается, что игру могли запретить российские власти. В Battle.net и Xbox Store игра еще есть.

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