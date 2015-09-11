Вышла демо-версия FIFA 20

EA Sports выпустила демо-версию FIFA 20, доступную на PC, Playstation 4 и Xbox One.

В пробной версии доступны 10 клубов: «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Боруссия Дортмунд», «Пари Сен-Жермен», «Челси», «Рома», «Лос-Анджелес», «Америка» и «Виссел Кобе». В демо также доступен новый режим уличного футбола под названием VOLTA Football.

Релиз полноценной версии на PC, Playstation 4 и Xbox One состоится 24 сентября (Champions Edition и Ultimate Edition) и 27 сентября (Стандартное издание).

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году стоит брать PES 2020, а не FIFA