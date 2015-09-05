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Пеп Гвардиола – кумир в FIFA 20

Теги Анонсы игр FIFA 20 Симуляторы Игры

EA Sports объявила, что тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола будет кумиром в FIFA 20.

Гвардиола выступал за «Барселону», «Брешию», «Рому», «Аль-Ахли», «Дорадос де Синалоа», а также за сборную Испании.

В качестве тренера работал в «Барселоне», «Баварии», с 2016 года является тренером «Манчестер Сити».

FIFA 20 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 24 сентября. В игре появится новый режим уличного футбола Volta.

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