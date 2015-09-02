Вратарь минского «Динамо» представил дизайн шлема с Саб-Зиро из Mortal Kombat

Голкипер минского «Динамо» и сборной Беларуси Михаил Карнаухов представил дизайн шлема на новый сезон.

На шлеме будет изображен персонаж серии Mortal Kombat Саб-Зиро. Идея дизайна принадлежит болельщику, который участвовал в конкурсе. Все желающие могли предложить Карнаухову идею дизайна шлема, а хоккеист выбрал понравившийся вариант.

Голкипер будет выступать в новом шлеме в КХЛ и в матчах за сборную Беларуси.

В Mortal Kombat 11 появится Найтвульф. Это его первое появление спустя долгие годы

Наш сервер в Discord