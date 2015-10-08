В FIFA 20 добавили румынскую Лигу 1. В игре до сих пор нет РПЛ

В FIFA 20 добавили румынскую Лигу 1. В игре появятся 14 команд Лиги, включая ЧФР, «Динамо Бухарест» и «Вииторул».

В FIFA 20 нет РПЛ – в 2018 году Konami и РПЛ заключили эксклюзивное соглашение, чемпионат был представлен только в PES 2019. РПЛ числится в списке лиг PES 2020.

FIFA 20 выйдет 27 сентября на PC, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Релиз PES 2020 состоится 10 сентября 2019 года, игра будет доступна на РС, Playstation 4 и Xbox One.

Сексуальные пасы, новые режимы и даже лицензии. Кажется, в этом году надо брать PES 2020

«Каждый, кто купит FIFA 20, должен провериться у врача». Мэддисон разнес новую FIFA