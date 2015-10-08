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PES 2020 стал официальной игрой Евро-2020

Теги Pro Evolution Soccer 2020 Игры

Pro Evolution Soccer 2020 стала официальной игрой Чемпионата Европы по футболу 2020. Об этом со ссылкой на Konami, издателя игры, сообщает издание Sportbible.

Согласно заявлению разработчиков, в PES 2020 появится полностью лицензированное DLC, посвященное Евро-2020. Оно добавит в игру форму национальных команд, игроков и другие элементы. 

Кроме того, Konami и УЕФА продолжат сотрудничество в киберспортивной сфере и организуют турнир по игре с представителями футбольных федераций различных европейских стран. Турнир будет иметь онлайн-квалификации, после чего 16 лучших команд сразятся на оффлайн-ивенте в Лондоне между полуфиналами и финалом Чемпионата Европы по футболу.

Угадай команду по ее названию в PES. Тест про London FC, Man Red и MD White

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