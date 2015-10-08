PES 2020 стал официальной игрой Евро-2020

Pro Evolution Soccer 2020 стала официальной игрой Чемпионата Европы по футболу 2020. Об этом со ссылкой на Konami, издателя игры, сообщает издание Sportbible.

Согласно заявлению разработчиков, в PES 2020 появится полностью лицензированное DLC, посвященное Евро-2020. Оно добавит в игру форму национальных команд, игроков и другие элементы.

Кроме того, Konami и УЕФА продолжат сотрудничество в киберспортивной сфере и организуют турнир по игре с представителями футбольных федераций различных европейских стран. Турнир будет иметь онлайн-квалификации, после чего 16 лучших команд сразятся на оффлайн-ивенте в Лондоне между полуфиналами и финалом Чемпионата Европы по футболу.

Угадай команду по ее названию в PES. Тест про London FC, Man Red и MD White

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