Ляказетт расстроился, что Гризманн продал его в «Хаддерсфилд» в Football Manager

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн показал свой сэйв в Football Manager 2019.

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт заметил, что его больше нет в основном составе команды.

«Где я?🤨», – спросил он в твиттере.

Гризманн сообщил, что продал Ляказетта в «Хаддерсфилд» за 23,5 млн фунтов стерлингов в 2023 году после победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

В апреле стало известно, что Антуан Гризманн играет в Football Manager за «Арсенал». Ляказетт был единственным игроком лондонского клуба, которого Гризманн оставил в составе.

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