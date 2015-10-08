Реклама 18+
Реклама 18+

Ляказетт расстроился, что Гризманн продал его в «Хаддерсфилд» в Football Manager

Теги Барселона Арсенал Хаддерсфилд Александр Ляказетт Антуан Гризманн Football Manager 2019 Игры

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн показал свой сэйв в Football Manager 2019.

Форвард «Арсенала» Александр Ляказетт заметил, что его больше нет в основном составе команды.

«Где я?🤨», – спросил он в твиттере.

Гризманн сообщил, что продал Ляказетта в «Хаддерсфилд» за 23,5 млн фунтов стерлингов в 2023 году после победы в АПЛ и Лиге чемпионов.

В апреле стало известно, что Антуан Гризманн играет в Football Manager за «Арсенал». Ляказетт был единственным игроком лондонского клуба, которого Гризманн оставил в составе.

Нелепые голы из FIFA

Реклама 18+

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
вы можете зайти через него.

Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
Зарегистрироваться