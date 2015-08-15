Александр Головин: «Базелюк из ЦСКА стримил World of Warcraft – его там так поливали. Я уже много говна поел в этом плане»

Футболист ФК «Монако» и сборной России Александр Головин поделился наблюдениями о реакции на стримящих футболистов. Свои впечатления полузащитник высказал во время совместной трансляции по PUBG со Святославом «Drainys» Комиссаровым.

«Я думаю, у меня точно не получится заниматься стримом. Там же нужно грамотно общаться, а не только играть. При этом играть нужно хорошо, это точно не мое. На самом деле, это даже вряд ли будет приветствоваться среди футбольных экспертов. У нас же народ такой — чуть шаг в сторону, нас бьют сразу.

Один парень из ЦСКА — Костя Базелюк — стримил World of Warcraft. Он как раз только попал в основной состав ЦСКА, на тот момент команда вообще была сумасшедшая. Он начал стримить, и его там так поливали. Чувак на игру выходит — бывают хорошие игры у всех, бывают плохие, — игра не удалась, и всё, его все начали поливать: «Стримить начал, про футбол забыл».

Я уже, так сказать, много говна поел в этом плане. Люди, которые, грубо говоря, сидят на «Матч ТВ», могут говорить много плохого, а остальной народ просто слушает их и начинает о тебе думать так же», – сказал футболист.

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