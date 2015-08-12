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FIFA 19, RDR 2 и GTA 5 – самые продаваемые игры в России за первую половину 2019 года

Теги Grand Theft Auto 5 Red Dead Redemption 2 FIFA 19 Days Gone Kingdom Hearts 3 Tom Clancy's The Division 2 Super Mario Игры

Компания GFK Entertainment опубликовала чарт продаж физических копий видеоигр для ПК и консолей в Европе и Бразилии за первую половину 2019 года.

В России самыми продаваемыми играми стали FIFA 19, Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5. В Европе чаще всего покупали FIFA 19 и New Super Mario Bros. U Deluxe.

Самыми популярными играми, вышедшими в 2019 году, стали Super Mario Bros. U Deluxe, Kingdom Hearts 3, The Division 2 и Days Gone.

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