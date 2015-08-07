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В FIFA 20 будут женщины-тренеры в режиме карьеры – впервые за 14 лет

Теги EA Sports FIFA 20 Игры

EA Sports раскрыла подробности карьерного режима в игре FIFA 20. Среди нововведений режима карьеры разработчики представили интерактивные пресс-конференции, влияющие на мораль игроков, а также переговоры с игроками один на один и обновления потенциала игроков.

Еще одной новинкой Electronic Arts называет появление возможности создать женщину-тренера в рамках кастомизации. Тем не менее, возможность создавать тренера женского пола присутствовала еще в игре FIFA 06.

FIFA 20 выйдет 27 сентября на ПК, Playstation 4, Xbox One и Nintendo Switch.

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