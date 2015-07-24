В Питтсбурге пройдет турнир по пинболу с призовым фондом 100 тысяч долларов

Киберспортивный клуб Pittsburgh Knights проведет в Питтсбурге игровую выставку Replay FX.

На ней будут проведены несколько турниров, один из которых – по пинболу. У чемпионата будет самый большой призовой фонд среди всех турниров по пинболу в истории – 100 тысяч долларов. Также соревнование проспонсирует Ebay.

Помимо турнира на выставке будут присутствовать сотни полноразмерных игровых автоматов и многие ретро и современные видеоигры. Создатели Replay FX ожидают, что ивент посетят 20 тысяч человек.

Также одним из партнеров выставки станет Армия США. На Replay FX собираются привезти «мобильную боевую станцию», на которой будут установлено новейшее игровое оборудование.

Выставка пройдет с 1 по 4 августа.

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