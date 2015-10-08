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    Килиан Мбаппе: «Сыграю за «Ливерпуль» в FIFA 19, если захочу выиграть»

    Теги ПСЖ Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов Килиан Мбаппе FIFA 19 FIFA 20 Игры

    Во время шоу Ahora o Nunca игрока «ПСЖ» Килиана Мбаппе спросили, за какую команду в FIFA 19 он сыграет, если ему надо выиграть.

    «Наверное, «Ливерпуль», потому что они выиграли Лигу чемпионов», – ответил Мбаппе.

    На вопрос о том, нравится ли футболисту Юрген Клопп, он ответил: «Да, он хорош».

    Килиан Мбаппе в этом сезоне сыграл 29 матчей в чемпионате Франции, забил 33 гола и отдал 11 голевых передач.

    Этим летом фанаты «Ливерпуля» нашли шуточные доказательства того, что Мбаппе перейдет в их клуб.

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