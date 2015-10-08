Савин про Moscow Cyber Cup: «Вы говорите, в большом футболе ######!!! Посмотрите на кибер»

Блогер Евгений Савин раскритиковал организаторов турнира по FIFA 19 Moscow Cyber Cup.

«Проснулся в роддоме, а тут такое. Сомнительный турнир провели московские власти. Потратить 37,5 млн рублей, и не хватило даже на нормального тамаду (я про Машу Командную, а не себя). Хоть бы позвали глянуть, что за движ был. Радует, что наш картавый «братишка-блогер» подзаработал (Картавый Ник был ведущим турнира – прим. cyber.sports.ru). Надеюсь, получил сумму не меньше, чем нам «нарисовали».

Moscow Cyber Cup. 10-15 человек на трибунах и трансляция на Матч ТВ (возможно, трансляцию посмотрело ещё меньше людей, чем на трибунах). А вы говорите, в большом футболе ###### (кошмар)!!! Посмотрите на кибер», – написал Савин.

Moscow Cyber Cup прошел 15 июня, за неделю до старта организаторы сменили его статус с международного на российский и запретили участвовать приглашенным иностранным игрокам. На турнир пришли 10 человек, на пике стрим смотрели 136 зрителей.

Организаторы – Российский футбольный союз, Департамент информационных технологий города Москвы и Департамент спорта города Москвы. Согласно сайту госзакупок, бюджет мероприятия – более 37,5 млн рублей.

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