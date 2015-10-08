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    На сайте госзакупок Савин и Командная указаны как ведущие Moscow Cyber Cup. Их никто не приглашал на турнир

    Теги FIFA 19 Игры

    Журналист и ведущая Мария Командная сообщила, что ее не приглашали работать на Moscow Cyber Cup.

    «Власти Москвы выделили 37,5 миллиона рублей на турнир по FIFA. На сайте госзакупок заявлены ведущие — Савин и Командная. Гонорар — 450 штук каждому. Вот только нас с Савой никто на этот турнир не звал. Чуваки, хватит так нагло пилить бабки!» – написала Командная.

    Турнир по FIFA 19 прошел 15 июня, за неделю до старта организаторы сменили его статус с международного на российский и запретили играть приглашенным зарубежным участникам. На сам турнир посетили 10 человек, стрим смотрели меньше 100 зрителей.

    Организаторы – Российский футбольный союз, Департамент информационных технологий города Москвы и Департамент спорта города Москвы. Согласно сайту госзакупок, бюджет мероприятия – более 37,5 млн рублей. 

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