На московский турнир по FIFA 19 с бюджетом 37,5 млн рублей пришли 10 человек. Стрим смотрят 60 зрителей

Турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup проходит 15 июня на стадионе «ЦСКА Арена».

«Начало мероприятия было в 9:00, начало игр было в 10:00, закончить планируют в 21-30. Из активностей анонсировано выступление группы Burito и балета Todes. Сомневаюсь, что выступления будут, так как зрителей 10 человек всего», – сообщил посетитель турнира каналу Cyberslovo.

Стрим на Twitch смотрят 60 человек. Также трансляцию ведет «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что организаторы за неделю до турнира сменили статус турнира с международного на российский и отняли у зарубежных игроков слоты участников. Вместо этого их пригласили на турнир в качестве гостей.

Moscow Cyber CUP проводится совместно с Российским футбольным союзом, Департаментом информационных технологий города Москвы и Департаментом спорта города Москвы. Согласно сайту госзакупок, бюджет составил более 37,5 млн рублей.

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В Москве пройдет турнир по FIFA с бюджетом 37,5 млн рублей. Пригласили иностранных игроков, а за неделю до начала запретили им играть