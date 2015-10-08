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    На московский турнир по FIFA 19 с бюджетом 37,5 млн рублей пришли 10 человек. Стрим смотрят 60 зрителей

    Теги FIFA 19 Игры

    Турнир по FIFA 19 Moscow Cyber Cup проходит 15 июня на стадионе «ЦСКА Арена». 

    «Начало мероприятия было в 9:00, начало игр было в 10:00, закончить планируют в 21-30. Из активностей анонсировано выступление группы Burito и балета Todes. Сомневаюсь, что выступления будут, так как зрителей 10 человек всего», – сообщил посетитель турнира каналу Cyberslovo.

    Стрим на Twitch смотрят 60 человек. Также трансляцию ведет «Матч ТВ».

    Ранее стало известно, что организаторы за неделю до турнира сменили статус турнира с международного на российский и отняли у зарубежных игроков слоты участников. Вместо этого их пригласили на турнир в качестве гостей.

    Moscow Cyber CUP проводится совместно с Российским футбольным союзом, Департаментом информационных технологий города Москвы и Департаментом спорта города Москвы. Согласно сайту госзакупок, бюджет составил более 37,5 млн рублей. 

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