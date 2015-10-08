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    Футболиста исключили из сборной Алжира за то, что он показал голую задницу на стриме Fortnite

    Теги Fortnite Игры

    Игрока сборной Алжира по футболу Хариса Белкебла исключили из команды после того, как он показал свою задницу на стриме.

    Он сделал это во время стрима вратаря сборной Александра Укиджа, игравшего в Fortnite. Непонятно, знал ли Харис, что происходящее транслируется в прямом эфире.

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