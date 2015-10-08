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    Месси и Роналдиньо стали главными лицами PES 2020. Иньеста – консультант игры

    Теги Pro Evolution Soccer 2019 Игры

    Konami выпустила трейлер новой части Pro Evolution Soccer, которая получила название eFootball PES 2020.

    Главными лицами игры стали Роналдиньо и Лионель Месси. Иньеста выступает в качестве консультанта проекта. 

    Сообщается, что в игре изменят режим «Мастер-лига». В нем появится более реалистичная система трансферов, а также интерактивные диалоги. 

    EFootball PES 2020 выйдет на PC, Playstation 4 и Xbox One 10 сентября 2019 года.

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