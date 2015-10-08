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    Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года. Одного из героев сыграл Киану Ривз

    Теги Cyberpunk 2077 Игры

    Знаменитый актер Киану Ривз выступил на презентации Cyberpunk 2077 и объявил дату выхода игры.

    Он также стал одним из героев игры.

    Cyberpunk 2077  – приключенческая Action/RPG игра в жанре киберпанк от польской студиии CD Projekt RED, создавшей серию игр про «Ведьмака».

    Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 16 апреля 2020 года.

    15,9 миллионов человек посмотрели 48-минутное видео. Все ради игры

    Новый Xbox, трейлер Cyberpunk 2077 и много анонсов. Смотрим презентацию Microsoft на E3 2019 вместе

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