Cyberpunk 2077 выйдет 16 апреля 2020 года. Одного из героев сыграл Киану Ривз

Знаменитый актер Киану Ривз выступил на презентации Cyberpunk 2077 и объявил дату выхода игры.

Он также стал одним из героев игры.

Cyberpunk 2077 – приключенческая Action/RPG игра в жанре киберпанк от польской студиии CD Projekt RED, создавшей серию игр про «Ведьмака».

Cyberpunk 2077 выйдет на PC, PS4 и Xbox One 16 апреля 2020 года.

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