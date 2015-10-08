В FIFA 20 появится режим уличного футбола Volta

EA Sports выпустила трейлер FIFA 20 и рассказала подробности нового режима.

Volta (с португальского «возвращение») – это уличный футбол в FIFA 20. В нем игрокам будут доступны широкие настройки персонализации и экипировки, а также большое количество разнообразных площадок для уличного футбола по всему миру.

В Volta появятся четыре режима игры:



Быстрый матч Volta: Возможность сыграть профессиональными клубами в уличных локациях.



Мир Volta: Развитие своей команды Volta через одиночные матчи против составов, созданных сообществом. После победы появится возможность забрать игрока из команды соперника.



История Volta: Карьерный режим уличного футбола. Кульминацией карьерного режима станет выступление на Чемпионате мира Volta в Буэнос-Айресе.



Лига Volta: Онлайн-встречи в формате PVP, где победы позволят подняться вверх по дивизионам.

FIFA 20 выйдет 27 сентября.

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