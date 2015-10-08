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    В FIFA 20 появится режим уличного футбола Volta

    Теги EA Sports FIFA 19 FIFA 20 Игры

    EA Sports выпустила трейлер FIFA 20 и рассказала подробности нового режима.

    Volta (с португальского «возвращение»)  – это уличный футбол в FIFA 20. В нем игрокам будут доступны широкие настройки персонализации и экипировки, а также большое количество разнообразных площадок для уличного футбола по всему миру.

    В Volta появятся четыре режима игры:

    Быстрый матч Volta: Возможность сыграть профессиональными клубами в уличных локациях.

    Мир Volta: Развитие своей команды Volta через одиночные матчи против составов, созданных сообществом. После победы появится возможность забрать игрока из команды соперника.

    История Volta: Карьерный режим уличного футбола. Кульминацией карьерного режима станет выступление на Чемпионате мира Volta в Буэнос-Айресе.

    Лига Volta: Онлайн-встречи в формате PVP, где победы позволят подняться вверх по дивизионам.

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