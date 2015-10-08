Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон инвестировал в киберспортивную организацию Fade 2 Karma.

Размеры инвестиций не раскрываются.

Организация построит дом для стримеров в Эль Сегундо, штат Калифорния, где расположена компания по производству марихуаны Tyson Ranch, которой владеет Майк Тайсон. Комплекс под названием Ranch House будет включать в себя индивидуальные комнаты для стримов, турнирные сцены, студию по производству контента и крышу для вечеринок.

Fade 2 Karma основана Тимом «Theude» Бергманном в 2015 году. В составе организации числится более 20 игроков и стримеров, большая часть из которых представляет дисциплину Hearthstone.

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