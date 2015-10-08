Наверх
Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    Майк Тайсон инвестировал в киберспортивную организацию Fade 2 Karma

    Теги Майк Тайсон Hearthstone Игры

    Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон инвестировал в киберспортивную организацию Fade 2 Karma.

    Размеры инвестиций не раскрываются.

    Организация построит дом для стримеров в Эль Сегундо, штат Калифорния, где расположена компания по производству марихуаны Tyson Ranch, которой владеет Майк Тайсон. Комплекс под названием Ranch House будет включать в себя индивидуальные комнаты для стримов, турнирные сцены, студию по производству контента и крышу для вечеринок.

    Fade 2 Karma основана Тимом «Theude» Бергманном в 2015 году. В составе организации числится более 20 игроков и стримеров, большая часть из которых представляет дисциплину Hearthstone.

    Тираж God of War и новые детали о PlayStation 5 — главное из отчета Sony

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться