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    Депутат «Единой России» предложил запретить Minecraft

    Теги Minecraft Игры

    Депутат красноярского Заксобрания от «Единой России» Владимир Рейнгардт предложил запретить Minecraft после доклада уполномоченной по правам детей в Красноярском крае.

    «Как решать проблему? А решать ее надо, и я могу сказать свое мнение по этому поводу. Смотрите, что делает наша пресса, наше телевидение, наш интернет! Пора уже эту помойку расчистить и пропагандировать здоровый образ жизни, пуританство, многодетность семей поощрять.

    Я позавчера приехал из Нижнеингашского района. Зашел в библиотеку, сидят дети. Я им говорю: «Зачем пришли в библиотеку?» — Отвечают: «Книжки взять». И все сидят с телефонами. Я спросил, что они там смотрят. Говорят, что игры закачали. А какие — молчат. Спрашиваю: «Майнкрафт?» — «Да, Майнкрафт». Вы понимаете, вот эти игры вообще надо запретить и эти сайты. И потом не будет этой гиперактивности. Что пропагандируется в игре «Майнкрафт»? Насилие. Поэтому и возникает гиперактивность», – рассказал Рейнгардт.

    Minecraft – это компьютерная игра в жанре песочницы, вышедшая в 2009 году. Она является одной из самых продаваемых игр в истории, ее купили более 176 млн раз.

    Это не первый раз, когда игры пытаются запретить на законодательном уровне. В апреле в Непале заблокировали PUBG. Позже запрет был снят по решению Верховного суда.

    Майнкрафту – 10 лет. Создатель игры не окончил школу, пережил самоубийство отца и стал миллиардером

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