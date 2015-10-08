ВОЗ хочет включить зависимость от видеоигр в список болезней

Всемирная организация здравоохранения включила зависимость от видеоигр в одиннадцатое издание Международной классификации болезней.

Чрезмерное увлечение видеоиграми классифицируется организацией как заболевание, если:

• человек не может контролировать свою зависимость;

• он ставит видеоигры выше своих обязанностей и интересов;

• человек продолжает активно играть, даже если это негативно сказывается на его жизни.

Если Всемирная ассамблея здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 20 по 28 мая, одобрит 11-е издание МКБ, то изменения вступят в силу с 2022 года.

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