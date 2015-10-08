Наверх
Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    ВОЗ хочет включить зависимость от видеоигр в список болезней

    Теги Игры

    Всемирная организация здравоохранения включила зависимость от видеоигр в одиннадцатое издание Международной классификации болезней.

    Чрезмерное увлечение видеоиграми классифицируется организацией как заболевание, если:

    • человек не может контролировать свою зависимость;
    • он ставит видеоигры выше своих обязанностей и интересов;
    • человек продолжает активно играть, даже если это негативно сказывается на его жизни.

    Если Всемирная ассамблея здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 20 по 28 мая, одобрит 11-е издание МКБ, то изменения вступят в силу с 2022 года.

    Возвращение к корням и романтический режим. Главное из обзоров на Total War: Three Kingdoms

    Игра в стиле первой GTA и про 80-е. Что еще нужно?

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на cyber.sports.ru

    Если у вас был аккаунт на Sports.ru,
    вы можете зайти через него.

    Через несколько секунд вы узнаете, почему cyber.sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на cyber.sports.ru?
    Зарегистрироваться