ВОЗ хочет включить зависимость от видеоигр в список болезней

Всемирная организация здравоохранения включила зависимость от видеоигр в одиннадцатое издание Международной классификации болезней.
Чрезмерное увлечение видеоиграми классифицируется организацией как заболевание, если:
• человек не может контролировать свою зависимость;
• он ставит видеоигры выше своих обязанностей и интересов;
• человек продолжает активно играть, даже если это негативно сказывается на его жизни.
Если Всемирная ассамблея здравоохранения, которая пройдет в Женеве с 20 по 28 мая, одобрит 11-е издание МКБ, то изменения вступят в силу с 2022 года.
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