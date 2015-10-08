Ронду Раузи раскритиковали за твиты про теорию заговора и отказ от боя с трансгендером

Журналист-трансгендер Kotaku Александра Хизер недовольна решением NetherRealm пригласить Ронду Раузи на озвучку Сони Блэйд в Mortal Kombat 11.

Хизер написала о поступках Ронды – профессионального бойца UFC и WWE. В 2013-м она опубликовала видео с теорией заговора о кровавой бойне в начальной школе «Сэнди-Хук», в результате которой погибло 26 человек, 20 из них – дети. В ролике говорилось, что трагедия была постановкой правительства. Когда общественность возмутилась, Раузи написала: «Я просто полагаю, что задавать вопросы и изучать ситуацию – более патриотично, чем слепо принимать то, что вам говорят». На следующий день Ронда добавила, что никогда не хотела обидеть или ранить кого-либо и ей жаль, если кто-то почувствовал себя оскорбленным.

В 2013 году Раузи отказалась от боя против трансгендера Фэллон Фокс. Мужчина сменил пол в 2006 году и стал первым открытым трансгендером в истории MMA.

«Она может пить гормоны, отрубить свой член, но у нее осталась мужская структура костей. Это преимущество, не думаю, что это справедливо», – высказалась Раузи в одном из интервью.

«Присутствие Раузи в Mortal Kombat 11 неприемлемо. Соню могли сыграть многие способные актрисы, но вместо этого NetherRealm предпочла задействовать человека, заставляющего многих моих друзей чувствовать себя неловко, играя в Mortal Kombat 11», – считает Хизер, назвавшая свой материал «Ронда Раузи в Mortal Kombat 11 – дерьмо».

«Вы сделали игру для SJW и богатеньких ребят». Фанаты обрушили рейтинг Mortal Kombat 11

Семейные дела и временные парадоксы. Весь сюжет Mortal Kombat 11