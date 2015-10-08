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    Игрокам «Манчестер Юнайтед» понизили скиллы в FIFA 19

    Теги Манчестер Юнайтед Алексис Санчес Эшли Янг Давид Де Хеа Андер Эррера Антони Марсьяль FIFA 19 Игры

    В обновлении FIFA 19 игрокам «Манчестер Юнайтед» понизили скиллы.

    Давиду Де Хеа понизили длинный пас (с 51 до 47), пенальти (40-29), видение игры (68-65) и игру ногами (85-84). Он также получил способность Puncher, из-за которой станет менее надежным на стандартах.

    Антони Марсьялю понизили навесы (76-73), позиционную игру (84-82), реакцию (82-80). Также ему понизили работу в защите со средней до низкой.

    Эшли Янгу понизили навесы (83-81), дрибблинг (76-75), длинный пас (69-65), персональная опека (75-74), реакция (79-78) и короткий пас (78-77).

    Алексису Санчесу понизили завершение (79-77), реакцию (81-80) и позиционную игру (83-82). Его общий рейтинг упал с 84 до 83.

    Андеру Эррере повысили реакцию (84-85) и перехваты (87-88), но понизили навесы (75-71).

    Другим игроком, которому повысили рейтинги, стал Фред. У него выросли длинный пас (78-80), подкаты (69-71) и отбор (78-80).

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