Сон Хын Мин лидирует в фанатском голосовании про обложку FIFA 20. Он обошел Роналду и Месси

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин может появиться на обложке FIFA 20.

В опросе на FIFPlay он занял первое место, опередив игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду на 1,4 тысячи голосов.

Александр Головин набрал 280 голосов, за ним идут Роберто Фирмино (271), Марк-Андре тер Стеген (210), Йозуа Киммих (183), Мауро Икарди (164) и Филиппе Коутиньо (149).

Всего в опросе приняли участие 1,232 миллиона человек.

Роналду был на обложках FIFA 18 и FIFA 19, однако спустя несколько месяцев после релиза последней части игры, его заменили на Кевина де Брюйне, Неймара и Пауло Дибалу.

На обложках FIFA были Фредди Аду, Сергей Семак и Кевин Кураньи. А Джуджак появлялся чаще Роналду

Криштиану убрали с обложки FIFA 19. Он не продержался и двух лет

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