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    Warner Bros. отменила релиз Mortal Kombat 11 на территории Украины

    Теги Mortal Kombat 11 Игры

    Warner Bros. не выпустит Mortal Kombat 11 на территории Украины.

    «Мы отменили релиз Mortal Kombat 11 на территории Украины в соответствии с местным законодательством. В будущем мы можем пересмотреть свое решение в случае изменения законов», – сообщила служба поддержки Warner Bros. 

    Компания не уточняет, о каких законах идет речь, однако предполагается, что игра нарушает закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». В Mortal Kombat 11 есть облик Скарлет в псевдо-советской униформе, он эксклюзивен для России.

    Закон запрещает «публичное отрицание преступного характера коммунистического режима», «распространение информации, оправдывающей преступный характер коммунистического режима» и «производство, распространение и публичное использование продукции, содержащей символику коммунистического режима».

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