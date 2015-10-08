Warner Bros. отменила релиз Mortal Kombat 11 на территории Украины

Warner Bros. не выпустит Mortal Kombat 11 на территории Украины.

«Мы отменили релиз Mortal Kombat 11 на территории Украины в соответствии с местным законодательством. В будущем мы можем пересмотреть свое решение в случае изменения законов», – сообщила служба поддержки Warner Bros.

Компания не уточняет, о каких законах идет речь, однако предполагается, что игра нарушает закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». В Mortal Kombat 11 есть облик Скарлет в псевдо-советской униформе, он эксклюзивен для России.

Закон запрещает «публичное отрицание преступного характера коммунистического режима», «распространение информации, оправдывающей преступный характер коммунистического режима» и «производство, распространение и публичное использование продукции, содержащей символику коммунистического режима».

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