Видеоигры улучшают производительность сотрудников. Доказано учеными

Ученые Университета Бригама Янга (Прово, штат Юта, США) выяснили, что совместные видеоигры повышают производительность турда офисных работников.

Ученые отобрали 352 человека для исследования. Их разделили на 80 команд, убедившись что члены одной команды не знакомы друг с другом.

Эксперимент начался с того, что каждая команда поучаствовала в соревновании по геокэшингу – игре с применением спутниковых навигационных систем, смысл которой заключается в нахождении тайников, спрятанных другими участниками.

После этого у команд наступил 45-минутный перерыв, в течение которого некоторые из них играли в Halo 4 и Rock Band, а другие провели свободное время без видеоигр. Затем команды снова сыграли в геокэшинг, и выяснилось, что у команд, потративших перерыв на видеоигры, производительность увеличилась примерно на 20% - их средний счет поднялся с 435 до 520.

«Компании тратят тысячи долларов на тимбилдинг, а лучше просто пойти и купить Xbox», – прокомментировал исследование профессор университета Грег Андерсон.

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