Замглавы холдинга «Росгеология» уволили из-за оскорблений на стриме по PUBG

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин уволил заместителя главы холдинга «Росгеология» Руслана Горринга, об этом сообщила пресс-секретарь министерства Наталья Хлопунова.

Причиной снятия с должности стала трансляция Горринга по PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) на Twitch. Во время стрима экс-замглавы оскорблял других игроков и угрожал им, а также рассказывал зрителям о сексуальных отношениях с сотрудницами холдинга.

«Я тебя реально раком поставлю, если ты еще слово мне скажешь или напишешь! Фильтруй базар! Я завтра его адрес узнаю и пойдет ***** [далеко]! Я с простой жизни, я среди урок рос, я умею фильтровать!» – так Горринг общался в голосовом чате.

«Причем из двух кошаков [так Горринг называет своих любовниц – прим. ред.] трех я **** [занимался сексом], и вы собираетесь по пьяни и обсуждаете, кого я вот-вот *****. У меня четыре принцессы было, все бомбы были», – похвастался экс-замглавы.

Также в «Росгеологии» заявили, что после инцидента было проведено служебное расследование, которое не выявило нарушений трудового законодательства и разглашения коммерческой информации, а главе холдинга Роману Панову был объявлен выговор.

PUBG – онлайн-игра в жанре королевской битвы. В одном матче участвуют около 100 игроков, побеждает последний выживший игрок или отряд. Релиз PUBG на ПК состоялся в марте 2017 года, спустя 9 месяцев вышла версия для Xbox One. В марте 2018-го игра добралась до iOS и Android, а в декабре она вышла и на PlayStation 4.

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