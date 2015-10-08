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    Игрок «Ниццы» попросил EA Sports добавить его повязку Gucci в FIFA 19

    Теги Ницца Сен-Максимен EA Sports FIFA 19 Игры

    Полузащитник «Ниццы» Аллан Сен-Максимен хочет, чтобы повязку Gucci, в которой он изображен на своей карточке FIFA 19, добавили в игру.

    Он даже попросил об этом разработчиков в твиттере.

    На прошлой неделе Сен-Максимен победил в голосовании игроков на дополнительную карточку будущей звезды FIFA 19. Он стал 22-м членом команды молодых звезд.

    Футболист «Ниццы» отыграл весь матч в повязке Gucci. И это не Балотелли

    Топ-турнир по FIFA выиграл игрок на PS4. Такого не случалось уже два года

    Карточка Сен-Максимена из команды будущих звезд

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