Игрок «Ниццы» попросил EA Sports добавить его повязку Gucci в FIFA 19

Полузащитник «Ниццы» Аллан Сен-Максимен хочет, чтобы повязку Gucci, в которой он изображен на своей карточке FIFA 19, добавили в игру.

Он даже попросил об этом разработчиков в твиттере.

На прошлой неделе Сен-Максимен победил в голосовании игроков на дополнительную карточку будущей звезды FIFA 19. Он стал 22-м членом команды молодых звезд.

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Карточка Сен-Максимена из команды будущих звезд