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    НБА и Take-Two продлили лицензию NBA 2K на семь лет. Сумма сделки – 1,1 млрд долларов

    Теги НБА бизнес NBA 2K Игры

    НБА, профсоюз игроков лиги и компания Take-Two Interactive, владеющая издательством 2K Games, договорились о продлении лицензии баскетбольного симулятора NBA 2K еще на 7 лет.

    По данным Wall Street Journal, сумма сделки составила 1,1 млрд долларов. В нее входят такие тайтлы, как NBA 2K, NBA 2K Online, NBA 2K Online 2, NBA 2K Playgrounds, NBA 2K Mobile и NBA 2K League.

    «НБА была выдающимся партнером на протяжении всей истории франшизы NBA 2K, внося значительный вклад в ее беспрецедентный успех и способность расширять свою аудиторию по всему миру на множестве платформ», – прокомментировал сделку главный исполнительный директор Take-Two Interactive Штраус Зелник.

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