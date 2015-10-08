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    Panini стала партнером Complexity

    Теги бизнес CompLexity compLexity Gaming Бизнес Игры

    Итальянская компания Panini, специализирующаяся на производстве стикеров и коллекционных карточек, стала партнером американской организации Complexity.

    Контракт рассчитан на один год, в рамках партнерства итальянцы выпустят для клуба коллекционные карточки и плакаты.

    Также будет создан Twitch-канал, где звезды спорта, представляющие Panini, будут участвовать в трансляциях стримеров и игроков Complexity. Компания сотрудничает со многими спортивными лигами, в том числе с НБА, НХЛ и НФЛ.

    Panini стала первой крупной компанией, выпускающей коллекционную продукцию, которая подписала контракт с киберспортивной организацией.

    Complexity была основана в 2003 году, это одна из старейших киберспортивных организаций Америки. Сейчас она принадлежит владельцу футбольного клуба «Даллас Ковбойз» Джерри Джонсу. Организация представлена в 9 дисциплинах – Dota 2, CS:GO, Artifact, Clash Royale, Madden NFL, Fortnite, Rocket League, MTG Arena и Hearthstone.

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