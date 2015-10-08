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    Преступники используют внутриигровую валюту Fortnite для отмывания денег

    Теги Fortnite Игры

    The Independent сообщило, что преступники используют V-баксы, внутриигровую валюту Fortnite, для отмывания денег.

    В ходе расследования издание выяснило, что злоумышленники покупают V-баксы с помощью краденых кредитных карт, а затем продают их в даркнете за меньшую сумму. Рекламу они продвигают в твиттере и инстаграме.

    Сообщается, что сделки проходят в китайском, российском, арабском, испанском и английском сегментах интернета. О каких именно суммах идет речь – неизвестно.

    За V-баксы во внутриигровом магазине Fortnite можно купить косметические предметы – облики и эмоции. 1000 V-баксов стоит 500 рублей, 6 тысяч V-баксов (+1,5 тысячи бонусных) – 3 тысячи рублей, 10 тысяч V-баксов (+3,5 бонусных) – 5 тысяч рублей.

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