На Australian Open проведут турнир по Fortnite

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису анонсировали Summer Smash, турнир Fortnite с призовым фондом 500 тысяч долларов.

Ивент пройдет 26 и 27 января в Мельбурне, одновременно с финальными матчами теннисного турнира.

400 тысяч долларов разыграют на турнире в одиночном режиме. В нем примут участие около 100 австралийских спортсменов и представителей развлекательной индустрии. Еще 500 мест достанутся тем, кто успеет зарегистрироваться на сайте чемпионата (регистрация будет открыта 9 января).

Еще 100 тысяч долларов разыграют в парном турнире. Эти деньги будут переданы благотворительным организациям по выбору призеров соревнования.

Australian Open – один из четырех турниров большого шлема. Он проводится в Австралии с 1905 года. Призовой фонд Australian Open 2019 составит 62,5 миллиона долларов – это на 14% больше, чем в прошлом году.

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