Прибыль Epic Games в 2018 году составила 3 миллиарда долларов

Epic Games заработала 3 миллиарда долларов за 2018 год.

Основной доход компании принесла Fortnite. Напомним, к концу ноября в игре зарегистрировались более 200 миллионов человек.

Также в декабре компания объявила о создании собственного онлайн-магазина по продаже видеоигр. Он запустится в 2019 году, а разработчики будут получать в нем 88% выручки от продаж своих игр.

Fortnite вышла в июле 2017 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В марте 2018-го состоялся релиз версии для iOS, в июне – для Nintendo Switch, а в августе игра вышла на Android.

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